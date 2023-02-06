تواصل أعمال لجنة الاعتداءات على المواقع السياحية والأثرية.

بنغازي 05 فبراير 2023 (وال)- تعكف لجنة دراسة الاعتداءات على المواقع السياحية والأثرية على إعداد تقرير بحصر المواقع والاملاك المعتدي عليها من قبل أفراد أو شركات خاصة أو مرافق حكومية وغيرها وتلك التي لم تتعرض لأي اعتداءات لكي يتم تسليمها للجان الفنية المختصة للقيام بعمليات الرفع المساحي.

وتمحور الاجتماع الثاني للجنة الذي عقدته اليوم الأحد في مدينة بنغازي بحضور رئيس لجنة حصر الاعتداءات الواقعة على السياحة والآثار والجهات التابعة لها، رزق الحوتي، ورئيس ديوان السياحة بالمنطقة الشرقية، سامي السعيطي، ومدير ادارة جهاز المنتزهات الوطنية بالمنطقة الشرقية صلاح لحيمر ، مدير ادارة جهاز المدن التاريخية بنغازي، والي العبيدي، مراقب اثار بنغازي ناصر الحراري، مراقب اثار طبرق المنتصر العبيدي ، مراقب اثار توكرة محمد هاشم بالإضافة الى مستشار اللجنة، صلاح الفلاح، حول تشكيل لجان فرعية والاستعانة بذوي الخبرة .

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار شكلت مطلع العام الجاري 2023 لجنة خاصة لدراسة المواقع السياحية والآثار المعتدى عليها في ليبيا، بموجب قرار أتاح أحقية الاستعانة والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لتقييم الخسائر وضمان عودة أملاك الوزارة لها طبقا للتشريعات القانونية المعمول بها .

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