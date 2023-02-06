شركة الخطوط الجوية: الأنباء المتداولة بشأن توقف تشغيل الرحلات تفتقر للدقة والمصداقية.

طرابلس 5 فبراير 2023م (وال) ـ نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقف تشغيل رحلاتها الجوية نهائيا.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إن بعض المزاعم ذهبت إلى أبعد من ذلك وادعت أن الشركة أعلنت افلاسها، مؤكدة أن كل هذه الأنباء غير صحيحة وتفتقر للمصداقية.

وأوضحت الشركة أن توقف عمليات التشغيل أجراء استثنائي لإتمام بعض الاجراءات المتعلقة بذلك وأنها ستباشر تسير الرحلات بعد ظهر غدا الاثنين.

ودعت الشركة الذين يروجون لهذه الأخبار إلى تحري المصداقية والتواصل مع الشركة ومكتبها الإعلامي لتبيان الحقائق.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم انباء عن إيقاف التشغيل لشركة الخطوط الجوية الليبية، وايقاف جميع الرحلات الخاصة بالشركة لحين إشعار آخر بسبب انتهاء التغطية التأمينية لوثائق التأمين وتراكم ديونها وعجز الشركة عن سدادها.