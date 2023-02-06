ليبيا نيوز

المجلس البلدي الخمس المنتخب يتسلم اليوم مهامه من المجلس البلدي السابق .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الخمس 5 فبراير 2023 (وال)- جرت بمقر ديوان بلدية الخمس  اليوم الاحد مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي الجديد المنتخب  بحضور كامل أعضائه و عميد المجلس البلدي السابق في أجواء سادتها الديمقراطية والتداول السلمي، بحضور  مدير مديرية أمن الخمس و عدد من الأعيان وموظفي ديوان البلدية.

      وعقب عملية التسليم والاستلام القى  أعضاء المجلس الجديد كلمات أكدوا فيها التزامهم بخدمة المواطن داخل البلدية والدفع بها نحو الأفضل وتقديم .

كما أكدوا  حرصهم التام من أجل التواصل مع سكان البلدية من مواطنين وكفاءات ومؤسسات مجتمعية ليكون العمل جماعي وموحد يهدف إلى الرقي بالبلدية . 

 وعقد المجلس البلدي الجديد اجتماعه الأول ناقش خلاله تشكيل لجنة الإعداد والتجهيز لاحتفالات بلدية الخمس بالذكرى  ” 12 ”  لثورة 17 فبراير .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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