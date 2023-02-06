المجلس البلدي الخمس المنتخب يتسلم اليوم مهامه من المجلس البلدي السابق .

الخمس 5 فبراير 2023 (وال)- جرت بمقر ديوان بلدية الخمس اليوم الاحد مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي الجديد المنتخب بحضور كامل أعضائه و عميد المجلس البلدي السابق في أجواء سادتها الديمقراطية والتداول السلمي، بحضور مدير مديرية أمن الخمس و عدد من الأعيان وموظفي ديوان البلدية.

وعقب عملية التسليم والاستلام القى أعضاء المجلس الجديد كلمات أكدوا فيها التزامهم بخدمة المواطن داخل البلدية والدفع بها نحو الأفضل وتقديم .

كما أكدوا حرصهم التام من أجل التواصل مع سكان البلدية من مواطنين وكفاءات ومؤسسات مجتمعية ليكون العمل جماعي وموحد يهدف إلى الرقي بالبلدية .

وعقد المجلس البلدي الجديد اجتماعه الأول ناقش خلاله تشكيل لجنة الإعداد والتجهيز لاحتفالات بلدية الخمس بالذكرى ” 12 ” لثورة 17 فبراير .

وال..