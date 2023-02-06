شرطة جالو توقف مجموعه تقوم بسرقه وبيع كوابل الكهرباء.

جالو 06 فبراير2023 م (وال) – أوقف عناصر شرطة مركز الشرف بجالو وبمساندة جميع المراكز والأقسام بمديرية الأمن مجموعه تقوم بسرقه وبيع كوابل الكهرباء.

وافاد مصدر من مديرية أمن جالو مراسل (وال) أنه على اثر البلاغ المقدم من عدد من المواطنين بتصاعد دخان كثيف من إحدى المزارع ، تم تكليف دوريات تابعة غرفة العمليات بمديرية امن جالو بالتحرك الي مكان الواقعة حيث تم العثور على حفرة كبيرة مشتعلة بها النار و تبين بانها كمية كبيرة من كوابل كهربائية جاهزة للحرق لغرض بيعها كمعدن نحاسي .

وأوضح المصدر الأمني أنه تمت مصادرة كمية من الكوابل الكهربائية، وايقاف صاحب المزرعة ، وبعض العاملين فيها للتحقيق معهم واحالة القضية للنيابة لغرض التحقيق .

(وال)