زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوب تركيا.

انقره 6 فبراير 2023 (وال) – ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الإثنين تركيا وسوريا ، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض .

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم ، .

وقال نائب الرئيس التركي أن الحصيلة وصلت 284 قتيلا ، وأكثر من 2000 جريح ، جراء الزلزال في تركيا حتى الآن ، إلا أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع .. مضيفا أن السلطات تعمل على تأمين إمدادات الغاز للمنازل والمخابز.

وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض . وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

وقال وزير الداخلية التركي أن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع ، وهو ما يشمل المساعدة الدولية. حسب الأناضول.

وأفادت وزارة الصحة السورية أن عدد القتلى جراء الزلزال وصل إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب وحماة واللاذقية.

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