اختتام فعاليات المسابقات التربوية الابداعية لرياض الاطفال ببلدية الشرقية .

سبها 06 فبراير2023 م (وال) – اختتمت ببلدية الشرقية فعاليات المسابقات التربوية الابداعية لرياض الاطفال ببلدية الشرقية ، والتي تضمنت حفظ وتجويد القران الكريم ، والمذيع الصغير والراوي والرسام والشاعر الصغير .

وافادت المشرفة على هذه المسابقات بان هذه المسابقات وهي الرابعة التي تقام على مستوى الرياض بالبلدية، وهى تحمل مضامين وبرامج انعكست ايجابا على رياض الاطفال وعلى الجانب الاجتماعي، من خلال حرص ورغبة أهالي البلدية على الدفع بأبنائهم للالتحاق بهذه الرياض لما تعكسه ايجابا من خلال برامجها التدريبية والتربوية على ابنائهم

وشارك في هذه المسابقات رياض الاطفال في محلات كلا من (ام الارانب، حميرة ، ام ازوير ، مسقوين ، البدير ، مجدول ) التابعة للبلدية .

(وال)