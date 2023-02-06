الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد ليوم الاثنين

الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الأيام القادمة

اعتبارا من اليوم الاثنين وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات بالمركز الةطني للارصاد الجوية.

ملخص: تبقي الأجواء باردة مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما يكون الطقس مستقر هذا اليوم على معظم مناطق غرب ليبيا.

* راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماءصافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الأربعاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة. والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية تنشط من مساء يوم الغد مثيرة للأتربة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ.

* الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.والرياح شمالية غربية نشطة السرعة هذا اليوم على اغلب المناطق وتقل سرعتها من يوم الغد. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10- 15)مْ, ولا تتجاوز (08)مْ على الجبل الأخضر.

* الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على غدامس والحمادة.

والرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 21)مْ.

* السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

* غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:43)

مساء فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:57) صباحا.

..(وال)..