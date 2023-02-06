عبدالله اللافي يبحث مع سفير هولندا تطورات المشهد السياسي في ليبيا

طرابلس 06 فبراير2023 (وال) ـ بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، آخر تطورات المشهد السياسي الليبي وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

أفاد المجلس الرئاسي عبر صفحته على فيسبوك؛ أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما اليوم الإثنين نتائج أعمال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة تمهيداً لانعقاد المؤتمر الجامع.

وأشاد السفير الهولندي، بدور المجلس الرئاسي، في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً أن نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، متمنياً الاستمرار في هذه الخطوات، التي من شأنها الوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية للاستحقاق الانتخابي.

من جهته أكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على إنجاز العملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي، مثمناً مجهودات هولندا، وبقية أعضاء مجموعة العمل المنبثقة من حوار برلين الخاصة بالقانون الدولي والانساني، في دعم العملية السياسية وملف المصالحة الوطنية في ليبيا. (وال)

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