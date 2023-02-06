الاحتفال بطرابلس بمناسبة السنة الامازيغية ( 2973 ) بحضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات .

طرابلس 6 فبراير 2023 (وال)- اقيم بطرابلس اليوم الاثنين الاحتفال الرسمي بمناسبة السنة الامازيغية ” 2973 ” الذي يصادف 13 من يناير من كل عام بحضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ورئيس الاكاديمية الليبية للدراسات العليا ومن السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا .

والقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي اكدت على اللحمة الوطنية بين ابناء الوطن والتعايش في ظله والعمل متضامنين من اجل بناء مقدراته والاستفادة من خيراته .

واكدت الكلمات ان الامازيغ وهم يحيون هذه المناسبة يؤكدون انهم وطوال تاريخهم جسدوا الاعتزاز بهذه الأرض وخيراتها، وحرصهم على التعايش مع بقية الثقافات والأعراق في الوطن الواحد ليبيا العزيزة .

كما قدمت في الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية التي تحي هذه المناسبة ومعرضا للصناعات التقليدية في مناطق ومدن الامازيغ في انحاء البلاد.

وكانت عدد من المدن الأمازيغية في عدة مناطق في ليبيا قد شهدت هذا العام احتفالات حملت أجواؤها طابعًا من البهجة ممزوجًا بالعادات والتقاليد الأمازيغية العريقة والمُتوارثة منذ قديم العصور.

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