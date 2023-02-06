باتيلي وحفتر يتفقان على الضرورة الملحة لتوحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية

بنغازي 06 فبراير 2023 ( وال ) – التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي اليوم الإثنين في بنغازي القائد العام المشير خليفة حفتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا.

وقال باتيلي – في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – إنه تم الاتفاق على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء دون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023″.

وتابع باتيلي – في تغريدته – طلبت من المشير حفتر مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأثنيت على إلتزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لإنسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، كون ذلك سيسهم ذلك في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا”.

وأضاف المبعوث الأممي بأنه تم الاتفاق على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية، بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي. ( وال )

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