وزارة التعليم تعلن إنشاء واسْتحداث 39 مدرسة وفصل دراسي جدِيدة في 32 مُراقبة خِلال العام الماضي.

طرابلس 6 فبراير 2023م (وال) ـ أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين أنها استحدثت خلال العام الماضي (39) مؤسسة تعليمية وفصل دراسي لِمرحلة التعليم الأساسي والثانوي موزعة على (32) مراقبة تعليم بمختلف مناطق البلاد.

وقال مدير إدارة التَّعليم الثانوي بالوزارة، رئيس لجنة دراسة طلبات إنشاء واستحداث المؤسَّسات التَّعليمية، الدكتور “محمد المغربي” إن المؤسَّسات التَّعليمية التي تم إنشاءها خِلال العام الماضي بشكل تفصيلي بلغت (11) مؤسسة فيما تم اِستحداث فصول لِمرحلة التعليم الثانوي في عَدد (21) مؤسسة واستحداث فصول دراسية لِمرحلة التعليم الأساسي في عَدد (3) مؤسسات واستحداث فصول للتعليم الديني في مؤسستان تعليميتان وإنشاء روضة أطفال ومؤسسة تعليمية جديدة.

يُشار إلى أنَّ اللجنة شكِّلتْ بقرار وزير التَّربية والتَّعليم رقم 574 لِسنة 2022م ويناط بها دراسة طلبات إنشاء واستحداث المؤسسات التعليمية المحالة من مراقبات التربية والتعليم بالبلدِيات، وفق المعايير المعتمدة بهذا الشأن.