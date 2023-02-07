حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ترتفع إلى 4200 شخص.

إسطنبول 07 فبراير 2023 م ( وال ) – ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 4200 شخص، وفقًا لأحدث المعلومات التي نشرتها السلطات التركية اليوم الثلاثاء.

وقال “يونس سيزر” رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، إن عدد الضحايا في تركيا بلغ 2921، بينما أصيب 15834 آخرون. وفي سوريا، قتل ما لا يقل عن 1300 شخص، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة ومنظمة الإنقاذ “الخوذ البيضاء” مساء أمس الاثنين.

وبحسب التقديرات الأولية، فقد انهار ما لا يقل عن ألفي مبنى في تركيا، بما في ذلك مستشفى في إسكندرون.

ولا يزال المدى النهائي للكارثة في المنطقة الحدودية غير واضح، حيث فقد العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين.

وفي ذات السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام، وقرر تنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير، وفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية.

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