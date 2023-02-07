ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات زيادة الطلب الصيني.

سنغافورة 07 فبراير 2023 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لليوم الثاني بفعل مخاوف الإمدادات بعد أن أغلق زلزال تركيا محطة تصدير رئيسية وحقل نفطي في بحر الشمال.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 81.39 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 74.54 دولار للبرميل.

وتعيش الأسواق العالمية تفاؤلا بارتفاع الطلب الصيني على الوقود في الربع الأخير من العام الحالي إلى 16 مليون برميل يوميا، بزيادة 400 ألف عن تقديراته السابقة، مع ارتفاع الطلب السنوي الإجمالي في 2023 بمقدار مليون برميل يوميا.

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