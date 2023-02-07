ليبيا ترسل فريق إنقاذ وشحنة مساعدات إنسانية إلى تركيا

طرابلس 7 فبراير 2023(وال)- أرسلت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات إنسانية، وفريق إنقاذ ليبي إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإغاثة عقب الزلازل المدمرة هناك. ويضم فريق الإنقاذ الذي غادر مطار معيتيقة صباح اليوم، أفراد من هيئة السلامة الوطنية، وأجهزة الطب العسكري، وطب الدعم والطوارئ، وجهاز المباحث الجنائية. وكان في توديع فريق الإنقاذ […]

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