الارصاد : تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة و سقوط أمطار متفرقة مع إنخفاض درجات الحرارة.

طرابلس 7 فبراير 2023 (وال) – توقع المركز الوطني للارصاد الجوية بأن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصةً على الجبل الأخضر ، مع درجات حرارة منخفضة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

وأوضح المركز في نشرته الخاصة بالوضع الجوي بتاثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من يوم الغد ( الأربعاء ) بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وإنخفاض في درجات مع سقوط أمطار متفرقة ، و تكون جيدة على بعض المناطق ، ويمتد تأثير هذه التقلبات يوم الخميس ليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي.

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