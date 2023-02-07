مستشفى العيون يجرى 600 عملية لزراعة القرنية منذ بدء مشروع “توطين العلاج محليا; .

طرابلس 7 فبراير 2023م ( وال ) -أعلن مستشفى العيون بطرابلس إجراء 600 عملية لزراعة القرنية منذ بدء مشروع “توطين العلاج” بينها 125 عملية خلال أسبوعين في 4 مدن .

وقالت مديرة مستشفى العيون بطرابلس رئيسة هيئة زراعة القرنية الدكتورة “رانيا الخوجة” في تصريحات صحفيه إن الهيئة تهدف إلى استكمال إجراء 2000 عملية مع نهاية العام الجاري ، .. مشيرة إلى إدخال تقنيات جديدة تخص زراعة القرنية “ وزراعة الخلايا زراعة الطبقية” .

وأضافت ” الخوجة” أنه بدأنا بإجراء عمليات وفق هذه التقنيات .

وكان مستشفى العيون بطرابلس قد أعلن عن مبادرة ضمن قوافله الطبية تهدف إلى إجراء 100 عملية لزراعة القرنية في فترة واحدة وفي 4 مدن مختلفة .

يشار إلى أن أول قافلة طبية من مستشفى العيون بالعاصمة طرابلس انطلقت في مارس 2022 إلى الجنوب وشملت مدن غدامس وغات وسبها والشاطئ وذلك في إطار توطين العلاج محليا.

( وال ) .