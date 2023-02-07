ليبيا نيوز

مستشفى العيون يجرى 600 عملية لزراعة القرنية منذ بدء مشروع “توطين العلاج محليا; .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    طرابلس 7 فبراير 2023م ( وال ) -أعلن مستشفى العيون بطرابلس إجراء 600 عملية لزراعة القرنية منذ بدء مشروع “توطين العلاج” بينها 125 عملية خلال أسبوعين في 4 مدن .  

وقالت مديرة مستشفى العيون بطرابلس رئيسة هيئة زراعة القرنية الدكتورة “رانيا الخوجة”  في تصريحات صحفيه إن الهيئة تهدف إلى استكمال إجراء 2000 عملية مع نهاية العام الجاري ، .. مشيرة إلى إدخال  تقنيات جديدة تخص زراعة القرنية “ وزراعة الخلايا زراعة الطبقية” .

وأضافت ” الخوجة” أنه بدأنا بإجراء عمليات وفق هذه التقنيات .

    وكان مستشفى العيون بطرابلس قد أعلن  عن مبادرة  ضمن قوافله الطبية  تهدف إلى إجراء 100 عملية لزراعة القرنية في فترة واحدة وفي 4 مدن مختلفة  . 

يشار إلى أن أول قافلة طبية من مستشفى العيون بالعاصمة طرابلس انطلقت في مارس 2022 إلى الجنوب وشملت مدن غدامس وغات وسبها والشاطئ وذلك في إطار توطين العلاج محليا.

  ( وال ) .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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