الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون.

جدة 7 فبراير 2023 (وال) – أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “حسين إبراهيم طه ” الموقف الدائم للمنظمة الداعم لليبيا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها ودعم كافة الجهود المبذولة لأجراء الانتخابات .

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للمنظمة بمقرها في جدة ، مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي “سيف أحمد البي” .

وحسب المكتب الاعلامي للمنظمة؛ فقد جدد الأمين العام التأكيد على دعم المنظمة لكل المبادرات والجهود التي تسهم في حل الأزمة الليبية سياسياً بما يكفل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

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