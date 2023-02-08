المصرف التجاري فرع أوباري ينشر 14 نقطة بيع إلكترونية في ثلاث بلديات

سبها 7 فبراير 2023 (وال) – وزع المصرف التجاري فرع أوباري 14 آلة دفع إلكتروني (نقطة بيع إلكترونية) على مزاولي الأنشطة التجارية في ثلاث بلديات لم تشملها الخدمة من قبل.

وقال مصدر مسؤول بالمصرف لمراسل وكالة الأنباء الليبية في سبها، إن آلات الدفع الإلكتروني هي الأولى التي يوزعها المصرف في المنطقة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك دفعة جديدة لتوزيعها على بقية مزاولي الأنشطة التجارية المختلفة.

وأوضح المصدر، أن آلات الدفع الإلكتروني تم توزيعها على بلديات: أوباري، الغريفة ، بنت بية، لافتا إلى أن المصرف يسعی لبذل مزيد من الجهد لخدمة الزبائن وإنهاء أزمة الازدحام التي يشهدها المصرف بين الحين والآخر.

يذكر أن إدارة المصرف التجاري فرع أوباري أقامت احتفالية بالمناسبة حضرها أعضاء المجلس البلدي وإدارة المصرف وأعيان وحكماء المنطقة .

(سبها – وال )