وزير الداخلية المكلف يلتقي عددا من ضباط الوزارة من مختلف مناطق ليبيا.

طرابلس 7 فبراير 2023 م (وال)- التقى وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” اليوم الثلاثاء عددا من ضباط وزارة الداخلية من مختلف المدن والمناطق بليبيا.

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك أن الوزير أشاد بالجهود المبذولة في كبح جماح الجريمة والتقيد بالقواعد والنصوص الاجرائية وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأكد الطرابلسي على ضرورة مد أواصر التعاون الأمني المتمثل في تبادل البيانات والمعلومات وبالأخص في مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب بجميع أنواعه؛ والابتعاد عن التجاذبات والصراعات السياسية والمساهمة الفعالة في استقرار الوضع الاقتصادي, وفقا لذات المصدر.