مجلس النواب يقر التعديل الدستوري الثالث عشر .

بنغازي 7 فبراير 2023م(وال)- أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس أقر اليوم الثلاثاء التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين.

ويتعلق التعديل الثالث عشر على الاعلان الدستوري بتحديد اختصاصات السلطة التنفيذية المتمثلة في سلطات رئيس الدولة ، ورئيس الوزراء ، ومما تتكون السلطة التشعريعية واختصاصاتها .

وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته بمقره في مدينة بنغازي صباح اليوم برئاسة المستشار ” عقيلة صالح ” وبحضور النائب الأول للرئيس ” فوزي النويري ” ،لمناقشة مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر في جلسة مغلقة.