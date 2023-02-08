ليبيا نيوز

المنقوش تعزي المقداد في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 07 فبراير 2023م ( وال ) – أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدةى الوطنية ” نجلاء المنقوش ” اتصالا هاتفيا مع ع وزير الخارجية السوري ” فيصل المقداد ” للتعزية في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا . 

وبحسب بيان لوزارة الخارجية فقد أعربت ” المنقوش ” خلال الاتصال عن تضامن دولة ليبيا ووقوفها مع الجمهورية السورية في هذه المحنة الصعبة، مؤكدة بأنه تم التنسيق على إرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأشقاء السوريين لمساندتهم فى هذه الظروف الإنسانية الطارئة.

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وكالة الأنباء الليبية

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