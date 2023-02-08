وزارة الصحة تناقش آلية إمداد المراكز التخصصية على مستوى الدولة بأدوية مرضى السكر.

طرابلس 07 فبراير 2023م ( وال ) – بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان ” سمير كوكو ” مع صندوق التأمين الصحي العام وجهاز الإمداد الطبي تكوين قاعدة بيانات شاملة عن مرضى السكر .

وناقش الاجتماع إنشاء منظومة إلكترونية مميكنة لإمداد المراكز التخصصية على مستوى الدولة بأدوية مرضى السكر، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن مرضى السكر، ضمن مشروع التحول الرقمي لقطاع الصحة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مديرة إدارة الصيدلة، ومدير إدارة المشروعات، تحديد مهام إدارة الصيدلة، وجهاز الإمداد الطبي، وصندوق التأمين الصحي العام، لإطلاق المنظومة، وتحديد الاحتياج، وأعداد المرضى، وصولًا إلى إجراءات التوزيع الحقيقي والعادل، على أن يتم تحديث المعلومات دوريًا بالمنظومة، وربطها بمنطومتي السجل المدني والرقم الوطني.

وتم الاتفاق على أن يتولّى صندوق التأمين الصحي العام، إنشاء المنظومة، وتشغيلها، وتدريب العاملين عليها في المرافق المتخصصة لعلاج مرضى السكر.