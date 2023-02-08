ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع الدولار

سنغافورة 8 فبراير 2023 (وال) – ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي ، ولقيت أسعار النفط دعما من تراجع العملة الأمريكية. وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 0.16 في المائة إلى 83.82 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.36 في المائة […]

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