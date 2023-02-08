تونس 8 فبراير 2023 (وال) – أنهى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” مهام وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ” عثمان الجرندي ” وتعيين “نبيل عمار” خلفا له. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قرر تعيين “نبيل عمّار” خلفا لـ “عثمان الجرندي” ليشغل هذا المنصب ، مشيرا إلى أن الوزير الجديد […]

ظهرت المقالة الرئيس التونسي “قيس سعيد” يقيل وزير الخارجية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال