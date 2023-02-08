زلزال سوريا يرفع منسوب مياه النهر ويهدد المواطنين بعد حصاد 1970 قتيلا و 2000 مصابا

دمشق 8 فبراير 2023 م ( وال ) – أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا فجر الإثنين، إلى 1970 قتيلا فى عموم المناطق التى ضربتها الهزة الأرضية، إضافة لإصابة نحو 2000 شخص على الأقل، وتضرر 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد. من ناحية أخرى، حذر […]

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