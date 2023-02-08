زلزال جديد يضرب ساحل ولاية هطاي التركية .

أنقرة 08 فبراير 2023 م ( وال ) – وقع زلزال فجر اليوم الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد”، في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 94ر6 كيلومترا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء ، وأضافت أن مركزه يبعد مسافة 61ر71 كيلومترا عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

في ذات السياق ارتفعت اليوم الأربعاء حصيلة قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب فجر الاثنين سوريا وتركيا إلى أكثر 8300 شخص بينهم أكثر من 2400 في سوريا، فيما شرد عدد لا يحصى في ظل البرد القارس الذي يعيق عمليات الإنقاذ.

وذكرت تقارير إخبارية تتسابق فرق المساعدة والإنقاذ في البلدين الزمن لإخراج العالقين تحت الأنقاض وسط سوء الأحوال الجوية. ومع اتضاح حجم الكارثة عبر مسؤول في الأمم المتحدة عن مخاوف من مقتل آلاف الأطفال جراء الزلزال.

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