مركز مكافحة الامراض فرع بنغازي ينظم ورشة عمل توعوية حول مرض اللشمانيا .

بنغازي 8 فبراير 2023 م ( وال ) – نظم المركز الوطني لمكافحة الامراض فرع بنغازي ورشة عمل توعوية حول مرض اللشمانيا (الحشوية والجلدية) ضمن جهود المركز لمكافحة الامراض بكل المدن والمناطق .

وألقيت خلال هذه الورشة العلمية التي نظمت بمقر المركز فرع بنغازي محاضرات تضمنت شروح حول مرض اللشمانيا الجلدية وطرق مكافحته ، وعروض مرئية حول المرض تحت إشراف عيادة الجلدية (قسم اللشمانيا) -بنغازي، بالتنسيق مع مكتب التطوير والتدريب.

واستهدفت الدورة 15 من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في بعض المرافق والمؤسسات والمراكز الصحية بمدينة بنغازي.