ليبيا نيوز

مركز مكافحة الامراض فرع بنغازي ينظم ورشة عمل توعوية حول مرض اللشمانيا .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 8 فبراير 2023 م ( وال ) –  نظم المركز الوطني لمكافحة الامراض فرع بنغازي ورشة عمل توعوية  حول مرض اللشمانيا (الحشوية والجلدية) ضمن جهود المركز لمكافحة الامراض بكل المدن والمناطق .

       وألقيت خلال هذه الورشة العلمية التي نظمت بمقر  المركز فرع بنغازي محاضرات تضمنت شروح حول مرض اللشمانيا الجلدية وطرق مكافحته  ، وعروض مرئية حول المرض  تحت إشراف عيادة الجلدية (قسم اللشمانيا) -بنغازي،  بالتنسيق مع مكتب التطوير والتدريب.

واستهدفت الدورة  15 من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في بعض المرافق والمؤسسات والمراكز الصحية بمدينة بنغازي.

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وكالة الأنباء الليبية

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