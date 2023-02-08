قرعة لاختيار المتطوع المعتمر عن فرع الهلال الاحمر الليبى سبها .

سبها 8 فبراير 2023 ( وال ) – جرت بقاعة المرحوم ” احمد بابا ” بفرع جمعية العلال الاحمر الليبى سبها قرعة اختيار المتطوع المعتمر وذلك تنفيدذا لمبادرة الأمين العام للهلال الأحمر الليبي (متطوع معتمر ) تكريما لمتطوعي الهلال الاحمر الليبي لجهودهم المبذولة من اجل العمل الخيري والانساني وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد في مجال عمل الهلال الأحمر الليبي .

واسفرت القرعة على التى جرت بحضور مدير الفرع ” محمد ابوخزام ” وعدد من المتطوعين التابعين للفرع اختيار المتطوع (عبدالسلام محمد مسعود احمد ) التابع لشعبة الهلال الاحمر بمنطقة غدوه ببلدية سبها لاعماله المميزة في خدمة المحتاجين اليها .

( وال سبها )