ليبيا نيوز

قرعة لاختيار المتطوع المعتمر عن فرع الهلال الاحمر الليبى سبها .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها  8 فبراير 2023   ( وال  ) – جرت بقاعة المرحوم ”  احمد بابا ”   بفرع جمعية العلال الاحمر الليبى سبها قرعة اختيار المتطوع المعتمر وذلك تنفيدذا لمبادرة الأمين العام للهلال الأحمر الليبي (متطوع معتمر ) تكريما  لمتطوعي الهلال الاحمر الليبي لجهودهم المبذولة من اجل العمل الخيري والانساني وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد  في مجال عمل الهلال الأحمر الليبي .

واسفرت   القرعة على التى جرت بحضور مدير الفرع ” محمد   ابوخزام ” وعدد من المتطوعين التابعين للفرع اختيار المتطوع (عبدالسلام محمد مسعود احمد ) التابع لشعبة الهلال الاحمر بمنطقة غدوه ببلدية سبها  لاعماله المميزة في خدمة المحتاجين اليها .

(    وال سبها  )

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وكالة الأنباء الليبية

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