لجنة (5+5) تقر آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

القاهرة 08 فبراير 2023 م (وال) –اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاربعاء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان .

وأفادت البعثة الأممية في ليبيا أنه تم خلال هذه الاجتماعات التي استمرت ليومين برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” عبد اللهِ باتيلي ” اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب،

وحسب البعثة فقد أشاد ” باتيلي ” في الجلسة الختامية، بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع، واصفاً إياه بأنه “تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما. كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023

كما أشاد ” باتيلي” في كلمته بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار “.

(وال)