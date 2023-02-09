النفط يواصل الارتفاع بدعم من الطلب الصيني واضطراب الامدادات.

سنغافورة 09 فبراير 2023 م ( وال ) – صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، مواصلة تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي، مع اضطراب تحميل الخام من الموانئ التركية عقب زلزال ضرب تركيا وخلف أضرارا كبيرة، والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 85.26 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 78.58 دولار لبرميل.

وحصد الخامان مكاسب بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.

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