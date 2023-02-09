متابعة انطلاق التطعيمات بالمؤسسات التعليمية الجفرة

هون ٨ فبراير٢٠٢٣م(وال) – تابع مراقب التربية والتعليم الجفرة علي عبدالدائم ابراهيم آلية برنامج عمل انطلاق حملة التطعيمات الروتينية التي تستهدف تطعيم تلاميذ الصف الأول و السابع و التاسع من مرحلة التعليم الأساسي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقده بديوان مراقبة التربية والتعليم مع مدير مكتب الرعاية الصحية بالجفرة الاستعدادات الجارية لانطلاق حملة التطعيمات بمناطق الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء على ضرورة التعميم على مدراء المكاتب ومدراء المؤسسات التعليمية بشأن التعاون مع المكلفين بحملة التطعيمات وتسهيل عملهم .

وفي جانب اخر تفقد مراقب التعليم انطلاق سير الدراسة بعد العطلة الطلابية خلال زيارته لمدرسة السلام الإبتدائية بهون رفقة مدير مكتب الخدمات التعليمية هون حيث أطلع على اعمال الصيانة السريعة التي أجرتها إدارة المدرسة بالتعاون مع فريق العمل التطوعي هون وأولياء أمور الطلبة

… (وال- الجفرة)..