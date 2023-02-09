ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا إلى أكثر من 16 ألفًا

أنقرة 09 فبراير 2023 م ( وال ) -أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا وصل إلى 16 ألفًا و546 شخصًا.

وأوضح أردوغان حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية أن عدد الإصابات وصل إلى 66 ألفًا و132 شخصًا جراء الزلزالين.

وأكد أن البلاد تواجه أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ،مشيرا إلى أن عدد المباني المدمرة جراء الزلزالين بلغ 6 آلاف و444 مبنى.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الزلزال أثر على منطقة تبلغ مساحتها 500 كيلومتر ويعيش فيها نحو 13.5 مليون شخص، مبينًا أن ذلك ساهم في جعل العمل أصعب.

وأشار إلى أن أكثر من 100 عامل وآلاف من فرق الإغاثة الدولية والمنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية على الأرض يساهمون في جهود الإغاثة. (وال)

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