طرابلس 09 فبراير 2023م (وال) ـ استقبلت وزيرة العدل “حليمة ابراهيم عبد الرحمن”، صباح اليوم الخميس بمكتبها، سفير تونس لدى ليبيا ” الأسعد العجيلي”. وأفادت وزارة العدل عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية والتضامن المشترك خاصة المتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بشأن أحوال الأشخاص الموقفين والمحكومين […]

ظهرت المقالة وزيرة العدل تبحث مع السفير التونسي تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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