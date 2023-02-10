الاحتفال بافتتاح اكاديمية طرابلس الرقمية.

طرابلس 9 فبراير 2023 (وال) – احتفل اليوم الخميس بافتتاح اكاديمية طرابلس الرقمية التي تشرف عليها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا دعما للشباب الليبي لبناء قدراتهم ومهاراتهم الرقمية وتعزيز تقتهم في وضع حلول ابداعية ومستدامة للمجتمع .

وحضر حفل الافتتاح الذى جرى بدار حسن الفقي للثقافة بمدينة طرابلس وكيل وزارة السياحة والسفير الفرنسي في ليبيا ومدير مؤسسة خبراء فرنسا ومديرة مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي وعدد من المهتمين بمجال التعليم الرقمي.

وتهدف الاكاديمية الرقمية لتشجيع شباب بلديات طرابلس الكبرى وتدريبهم على البرمجة والتسويق الرقمي وكذلك دعم الشباب الراغبين في بدء مشاريعهم التجارية الخاصة في مجال الرقمنة الالكترونية

ويذكر أن الخطة تستهدف افتتاح عدد 4 اكاديميات رقمية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة بهدف تطوير المواهب الليبية من خلال نموذج تعليمي يعزز المهارات التنافسية الرئيسية ويركز علي تعزيز فرص توظيف المتدربين ودعمهم من خلال اطلاق المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا وتعزيز الادماج الرقمي.

( وال )