ليبيا نيوز

جهاز مكافحة المخدرات يضبط شخصين يقومان بترويج المخدرات بمنطقة قرجي بطرابلس .

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 فبراير 2023 م ( وال ) –  تمكنت عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤترات العقلية من ضبط  شخصين ليبيين يقومان بترويج المواد المخدرة بمنطقة قرجي بطرابلس .

وأفاد الجهاز عبر موقعه أنه تم تكليف فريق عمل للتحري وجمع المعلومات فتبين أن الشخصين يقومان بترويج مخدر الحشيش والمرجوانه  فتم ضبطهما متلبسين وبحوزتهما عدد ( 21 قطعة ) كبيرة الحجم يشتبه في كونها من مخدر الحشيش وعدد من علب الخمور .

وحسب المصدر فأنه بعد الاستدلال مع المجرمين  اعترف احدهما بأنه يقوم بزراعة نبات المرجوانه بمنزله ,مشيرا إلى أن  الإجراءات القانونية اتخذت حيالهما من حيث الاختصاص وأحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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