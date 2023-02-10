جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يعلن تسيير الدفعة الثانية من المساعدات إلى تركيا.

طرابلس 9 فبراير 2023م (وال) ـ أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية اليوم الخميس عن تسيير الدفعة الثانية من المساعدات إلى دولة تركيا، بالتعاون مع مركز طب الطوارئ والدعم.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الشحنة تحتوي على مستلزمات طبية رفقة عددٍ من الأطباء والمسعفين ، وذلك لمساعدة ومساندة دولة تركيا بعد الزلزال الذي ضربها وتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة.

وتواصل الأجهزة الطبية ومنظمات الإغاثة الليبية أعمال الإغاثة في تركيا، وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وتتشكل الفرق الطبيبة من مركز طب الطوارئ والدعم وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في تركيا، حيث قاموا بزيارة المناطق المنكوبة إجراء مجموعة عمليات داخل المستشفى الميداني.

وأفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم “مالك مرسيط” بأن المركز

شارك بـ 31 عنصرا طبيا بالتنسيق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية

وأضاف “مرسيط” بأنه قد تم تقسيم فرق المساعدة والإنقاذ إلى وحدتين إحداها بمنطقة أضنة للتنسيق والمتابعة؛ والأخرى بانطاكيا للإسهام في عمليات الإنقاذ.

وأوضح مركز طب الطوارئ والدعم في إحصائية أولية أمس الأربعاء أن الفرق الطبية الليبية أجرت 14 عملية متوسطة و23 عملية صغرى و2 عمليات ولادة قيصرية، ومعظم الحالات التي تم استقبالها وعلاجها من الجنسية السورية.