مصلحة الجمارك تعلن اتلاف كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

طرابلس 9 فبراير 2023م (وال) ـ أعلنت مصلحة الجمارك الليبية اتلاف كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات تم ضبطها مؤخرا.

وأفاد الناطق الرسمي بمصلحة الجمارك الليبية المقدم “فهمي الماقوري” بأن عملية اتلاف المخدرات تمت أمس الأربعاء بحضور مدير إدارة مراقبة الحدود البرية بمصلحة الجمارك العميد “الطاهر خير” ورئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت العقيد “موسي تفوشيت” ورئيس قسم مراقبة الحدود البرية نالوت العقيد “خالد عسكر” ورئيس نيابة نالوت الابتدائية وعدد من الأجهزة الأمنية ذات العلاقة.

وأضاف “الماقوري” أن الكميات التي تم اتلافها تتمثل في 2.5 كيلوجرام من مخدر الهيروين وأكثر من 250 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 270 ألف قرص مخدر نوع “لريكا” وقد إعدامها فور إتمام الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة بإشرافها بشكل مباشر.