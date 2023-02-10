ليبيا نيوز

الطقس لهذا اليوم الجمعة يسجل تقلبات جوية ستشهدها مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 فبراير 2023م ( وال ) – أفاد المركز الوطني للارصاد الجوية اليوم الجمعة أن  تقلبات جوية ستشهدها مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

   – المنطقة من  راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

         سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة اليوم الجمعة  خاصة على الساحل من رأس جدير إلى إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل  والرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحياناً (70)كم/س تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

 درجات الحرارة  تتراوح مابين (09- 16)مْ .

                   الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

           فرصة لسقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق وتكون جيدة يوم الغد السبت على مناطق الجبل الأخضر وطبرق قد تصحبها سحب رعدية والرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية نشطة السرعة .

درجات الحرارة   تتراوح مابين (13-18)مْ, ولا تتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، 

 الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

  السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد .

والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء السبت إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة   تتراوح مابين (14- 18)مْ.

 السرير-تازربو-الكفرة:-

  السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة  تتراوح مابين (18-21)مْ.

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غروب الشمس هذا اليوم الجمعة على مدينة طرابلس الساعة (18:47)

شروق الشمس ليوم الغد السبت على مدينة طرابلس الساعة (07:54

( وال) 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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