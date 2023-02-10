الطقس لهذا اليوم الجمعة يسجل تقلبات جوية ستشهدها مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.

طرابلس 10 فبراير 2023م ( وال ) – أفاد المركز الوطني للارصاد الجوية اليوم الجمعة أن تقلبات جوية ستشهدها مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

– المنطقة من راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة اليوم الجمعة خاصة على الساحل من رأس جدير إلى إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل والرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحياناً (70)كم/س تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة تتراوح مابين (09- 16)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

فرصة لسقوط أمطار متفرقة على اغلب المناطق وتكون جيدة يوم الغد السبت على مناطق الجبل الأخضر وطبرق قد تصحبها سحب رعدية والرياح: شرقية فجنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية نشطة السرعة .

درجات الحرارة تتراوح مابين (13-18)مْ, ولا تتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر،

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد .

والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء السبت إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة تتراوح مابين (14- 18)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة تتراوح مابين (18-21)مْ.

—————–

غروب الشمس هذا اليوم الجمعة على مدينة طرابلس الساعة (18:47)

شروق الشمس ليوم الغد السبت على مدينة طرابلس الساعة (07:54

( وال)