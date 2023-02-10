المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الاجسام يعقد اول اجتماع له بعد اعادة انتخابه .

طرابلس 10 فبراير 2023 (وال)- عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الاجسام اول اجتماع له بعد اعادة انتخابه برئاسة ” عادل القريو ” ونائبه ” طارق مخلوف ” وبحضور الامين العام ” احمد سعيد” وامين الصندوق ” عادل البيباص ” واعضاء المكتب التنفيذي ” وسام العكاري ” ” وعادل الشناكية ” وابراهيم الحمودي ” .

واكد رئيس الاتحاد في كلمة القاها في افتتاح الاجتماع بانه يجب ان تكون الفترة الجديدة للاتحاد فترة التغيير نحو الافضل والى ان يكون العمل مثل الاسرة الواحدة لتحقيق نقلة نوعية في رياضة بناء الاجسام .

وعرض الامين العام بنود الاجتماع المتضمنة التقييم العام للفترة الانتخابية من سنة 2017 ورؤية الاتحاد الجديد ، ومناقشة اعادة الاتحادات الفرعية وتسمية اللجان والبطولات المحلية وتصور لاليات الشراكة مع الجهات الخاصة الراغبة في تنظيم البطولات المحلية والدولية داخل ليبيا .

كما تم في الاجتماع وضع تصور لمتابعة الصالات الخاصة والاندية للعام 2023 ومنح اذونات المزاولة بالتنسيق مع الجهات المختصة وآلية منح شهادات التدريب من جهات غير معروفة ومخولة .

واستعرض الاجتماع ملخص لزيارة رئيس الاتحاد الى نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة .

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