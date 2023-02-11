إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تعلن عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية .

طرابلس 10 فبراير 2023 (وال)- تعلن إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية بالقوات الخاصة الصاعقة والمضلات .
وذلك إعتباراً من تاريخ 17 –01-2023 وحتى تاريخ 25-02-2023 .
** أولاً: شروط القبول :-
1- ان يكون المتطوع ليبي الجنسية.
2- ان لا يكون متزوجاً من اجنبية.
3- ان لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة.
4- ان يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية.
5- ان لا يكون محكوماً في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
6- ان يتعهد بالعمل في أي وحدة عسكرية بالجيش الليبي يتم تنسيبة إليها.
** ثانياً: المستندات المطلوبة :-
1- الرقم الوطني مختوم من السجل المدني.
2- صورة من إثبات شخصي (بطاقة شخصية – جواز سفر).
3- شهادة الحالة الجنائية.
4- شهادة حسن السيرة والسلوك.
5- المستوى الدراسي (لا يعتمد إلا بالأصل)
6- عدد (8) صور ملونة مقاس (6*4) خلفية بيضاء.
** ثالثاً: أماكن التجنيد بفروع التجنيد والمكاتب التابعة لها
** فرع تجنيد الوسطى ومقره مدينة مصراتة .
** مكتب تجنيد زليتن – عمارة المصرف التجاري الوطني زليتن .
** مكتب تجنيد مصراتة – خلف مكتب مرور مصراتة .
** فرع تجنيد المرقب ومقره مدينة الخمس فرع الإمداد .
** مكتب التجنيد ترهونة – المجمع الإداري ترهونة .
** مكتب تجنيد مسلاتة – السرية الطبية مسلاتة .
** مكتب تجنيد الخمس – فرع الإمداد الخمس .
** مكتب تجنيد بني وليد – الثانوية الصناعية بني وليد .
** فرع تجنيد طرابلس ومقرة باب تاجوراء عمارة الأوقاف.
** مكتب تجنيد جنزور – جنزور الشرقية قرب مصحة السلام.
** مكتب تجنيد سوق الجمعة – قاعدة إمعيتيقة الجوية (الثانوية الجوية) .
** فرع تجنيد جنوب طرابلس وقره قصر بن غشير.
** مكتب تجنيد قصر بن غشير – المجمع الإداري قصر بن غشير .
** مكتب تجنيد السواني – المجمع الإداري السواني .
** مكتب تجنيد الزهراء – المجمع الإداري الزهراء .
** مكتب تجنيد سوق الخميس – المجمع الإداري سوق الخميس .
** فرع تجنيد جبل نفوسة ومقرة غريان بالقرب من فندق الرابطة .
** مكتب تجنيد غريان – غريان بالقرب من فندق الرابطة .
** مكتب تجنيد الزنتان – المجمع الإداري الزنتان .
** مكتب تجنيد غدامس – المجمع الإداري غدامس .
** فرع تجنيد سبها ومقره السرية الطبية بسبها.
** مكتب تجنيد الشاطئ – السرية الطبية.
** مكتب تجنيد غات – السرية الطبية .
** مكتب تجنيد مرزق – السرية الطبية .
**فرع تجنيد الغربية ومقرة صرمان بالقرب من نادي رفيق .
** مكتب تجنيد صبراتة – السرية الطبية .
** مكتب تجنيد الزاوية – عمارة البريقة .
** مكتب تجنيد زوارة – الإستخبارات العسكرية زوارة.
** مكتب تجنيد باطن الجبل – المجلس المحلي تيجي .
** مكتب تجنيد العجيلات – المجمع الإعلامي العجيلات .
** رابعاً: معلومات عامة :-
1- تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى فروع التجنيد وذلك إعتباراً من تاريخ 17-01-2023م وحتى تاريخ 25-02-2023م.
2- يخضع المتطوع بعد إختبار الكشف الطبي بنجاح إلى المقابلة الشخصية المقررة بمكتب التجنيدالممتثل أمامة.
3- تكون مدة التدريب (4) أشهر، وتكون الإقامة داخل مراكز التدريب حمزة ابن عبد المطلب .
4- يمنح المتدرب منحة مالية خلال فترة التدريب الاساسي قدرها (400) دينار شهرياً.
5- يكون الإلتحاق بمراكز التدريب الأساسية إعتباراً من 2023.03.01 م.
6- يسمح للخريجين بمواصلة دراستهم على ان لايؤثر ذلك في واجباتهم العسكرية.
7- يخضع جميع الملتحقين بمراكز التدريب للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالجيش الليبي.
8- التوقيع على عقد مدتة (5 سنوات) قابلة للتجديد وذلك بعد فترة التدريب الأساسية المقررة.
9- بالإمكان الدخول على الرابط [email protected] الخاص بإدارة التجنيد والاحتياط لإملاء البيانات المطلوبة والإطلاع على شروط القبول.
ملاحظة: لأي إستفسار يرجى مراجعة إدارة التجنيد والإحتياط على الرابط: [email protected]
وال..
أضف تعليقـك