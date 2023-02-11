ليبيا نيوز

إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تعلن عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 10 فبراير 2023 (وال)- تعلن إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية بالقوات الخاصة الصاعقة والمضلات  .

 وذلك إعتباراً من تاريخ 17 –01-2023  وحتى تاريخ 25-02-2023  .

**  أولاً: شروط القبول  :- 

 1- ان يكون المتطوع ليبي الجنسية. 

 2- ان لا يكون متزوجاً من اجنبية. 

 3- ان لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة. 

 4- ان يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية. 

 5- ان لا يكون محكوماً في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 

 6- ان يتعهد بالعمل في أي وحدة عسكرية بالجيش الليبي يتم تنسيبة إليها. 

**  ثانياً: المستندات المطلوبة  :- 

 1- الرقم الوطني مختوم من السجل المدني. 

 2- صورة من إثبات شخصي (بطاقة شخصية – جواز سفر). 

 3- شهادة الحالة الجنائية. 

 4- شهادة حسن السيرة والسلوك. 

 5- المستوى الدراسي (لا يعتمد إلا بالأصل) 

 6- عدد (8) صور ملونة مقاس (6*4) خلفية بيضاء. 

 ** ثالثاً: أماكن التجنيد بفروع التجنيد والمكاتب التابعة لها 

 ** فرع تجنيد الوسطى ومقره مدينة مصراتة  .

 **  مكتب تجنيد زليتن – عمارة المصرف التجاري الوطني زليتن   .

  ** مكتب تجنيد مصراتة – خلف مكتب مرور مصراتة   .

 ** فرع تجنيد المرقب ومقره مدينة الخمس فرع الإمداد .

 **  مكتب التجنيد ترهونة – المجمع الإداري ترهونة  .

 **  مكتب تجنيد مسلاتة – السرية الطبية مسلاتة  .

 **  مكتب تجنيد الخمس – فرع الإمداد الخمس  .

 **  مكتب تجنيد بني وليد – الثانوية الصناعية بني وليد . 

  ** فرع تجنيد طرابلس ومقرة باب تاجوراء عمارة الأوقاف. 

 **  مكتب تجنيد جنزور – جنزور الشرقية قرب مصحة السلام. 

 **  مكتب تجنيد سوق الجمعة – قاعدة إمعيتيقة الجوية (الثانوية الجوية)  .

 ** فرع تجنيد جنوب طرابلس وقره قصر بن غشير. 

 **  مكتب تجنيد قصر بن غشير – المجمع الإداري قصر بن غشير  .

 ** مكتب تجنيد السواني – المجمع الإداري السواني . 

 **  مكتب تجنيد الزهراء – المجمع الإداري الزهراء  .

 **  مكتب تجنيد سوق الخميس – المجمع الإداري سوق الخميس .

 ** فرع تجنيد جبل نفوسة ومقرة غريان بالقرب من فندق الرابطة  .

 **  مكتب تجنيد غريان – غريان بالقرب من فندق الرابطة  .

  **  مكتب تجنيد الزنتان – المجمع الإداري الزنتان  .

 **  مكتب تجنيد غدامس – المجمع الإداري غدامس  .

 ** فرع تجنيد سبها ومقره السرية الطبية بسبها. 

 **  مكتب تجنيد الشاطئ – السرية الطبية. 

 **  مكتب تجنيد غات – السرية الطبية  .

 **  مكتب تجنيد مرزق – السرية الطبية  .

 **فرع تجنيد الغربية ومقرة صرمان بالقرب من نادي رفيق  .

 ** مكتب تجنيد صبراتة – السرية الطبية  .

 **  مكتب تجنيد الزاوية – عمارة البريقة  .

 **  مكتب تجنيد زوارة – الإستخبارات العسكرية زوارة. 

 **  مكتب تجنيد باطن الجبل – المجلس المحلي تيجي  .

 **  مكتب تجنيد العجيلات – المجمع الإعلامي العجيلات  .

  ** رابعاً: معلومات عامة  :- 

 1- تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى فروع التجنيد وذلك إعتباراً من تاريخ 17-01-2023م وحتى تاريخ 25-02-2023م. 

 2- يخضع المتطوع بعد إختبار الكشف الطبي بنجاح إلى المقابلة الشخصية المقررة بمكتب التجنيدالممتثل أمامة. 

 3- تكون مدة التدريب (4) أشهر، وتكون الإقامة داخل مراكز التدريب حمزة ابن عبد المطلب .

 4- يمنح المتدرب منحة مالية خلال فترة التدريب الاساسي قدرها (400) دينار شهرياً. 

 5- يكون الإلتحاق بمراكز التدريب الأساسية إعتباراً من 2023.03.01 م.

 6- يسمح للخريجين بمواصلة دراستهم على ان لايؤثر ذلك في واجباتهم العسكرية. 

 7- يخضع جميع الملتحقين بمراكز التدريب للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالجيش الليبي. 

 8- التوقيع على عقد مدتة (5 سنوات) قابلة للتجديد وذلك بعد فترة التدريب الأساسية المقررة. 

 9- بالإمكان الدخول على الرابط [email protected] الخاص بإدارة التجنيد والاحتياط لإملاء البيانات المطلوبة والإطلاع على شروط القبول. 

ملاحظة: لأي إستفسار يرجى مراجعة إدارة التجنيد والإحتياط على الرابط: [email protected] 

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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