إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تعلن عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية .

طرابلس 10 فبراير 2023 (وال)- تعلن إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن قبول متطوعين للخدمة العسكرية بالقوات الخاصة الصاعقة والمضلات .

وذلك إعتباراً من تاريخ 17 –01-2023 وحتى تاريخ 25-02-2023 .

** أولاً: شروط القبول :-

1- ان يكون المتطوع ليبي الجنسية.

2- ان لا يكون متزوجاً من اجنبية.

3- ان لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة.

4- ان يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية.

5- ان لا يكون محكوماً في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

6- ان يتعهد بالعمل في أي وحدة عسكرية بالجيش الليبي يتم تنسيبة إليها.

** ثانياً: المستندات المطلوبة :-

1- الرقم الوطني مختوم من السجل المدني.

2- صورة من إثبات شخصي (بطاقة شخصية – جواز سفر).

3- شهادة الحالة الجنائية.

4- شهادة حسن السيرة والسلوك.

5- المستوى الدراسي (لا يعتمد إلا بالأصل)

6- عدد (8) صور ملونة مقاس (6*4) خلفية بيضاء.

** ثالثاً: أماكن التجنيد بفروع التجنيد والمكاتب التابعة لها

** فرع تجنيد الوسطى ومقره مدينة مصراتة .

** مكتب تجنيد زليتن – عمارة المصرف التجاري الوطني زليتن .

** مكتب تجنيد مصراتة – خلف مكتب مرور مصراتة .

** فرع تجنيد المرقب ومقره مدينة الخمس فرع الإمداد .

** مكتب التجنيد ترهونة – المجمع الإداري ترهونة .

** مكتب تجنيد مسلاتة – السرية الطبية مسلاتة .

** مكتب تجنيد الخمس – فرع الإمداد الخمس .

** مكتب تجنيد بني وليد – الثانوية الصناعية بني وليد .

** فرع تجنيد طرابلس ومقرة باب تاجوراء عمارة الأوقاف.

** مكتب تجنيد جنزور – جنزور الشرقية قرب مصحة السلام.

** مكتب تجنيد سوق الجمعة – قاعدة إمعيتيقة الجوية (الثانوية الجوية) .

** فرع تجنيد جنوب طرابلس وقره قصر بن غشير.

** مكتب تجنيد قصر بن غشير – المجمع الإداري قصر بن غشير .

** مكتب تجنيد السواني – المجمع الإداري السواني .

** مكتب تجنيد الزهراء – المجمع الإداري الزهراء .

** مكتب تجنيد سوق الخميس – المجمع الإداري سوق الخميس .

** فرع تجنيد جبل نفوسة ومقرة غريان بالقرب من فندق الرابطة .

** مكتب تجنيد غريان – غريان بالقرب من فندق الرابطة .

** مكتب تجنيد الزنتان – المجمع الإداري الزنتان .

** مكتب تجنيد غدامس – المجمع الإداري غدامس .

** فرع تجنيد سبها ومقره السرية الطبية بسبها.

** مكتب تجنيد الشاطئ – السرية الطبية.

** مكتب تجنيد غات – السرية الطبية .

** مكتب تجنيد مرزق – السرية الطبية .

**فرع تجنيد الغربية ومقرة صرمان بالقرب من نادي رفيق .

** مكتب تجنيد صبراتة – السرية الطبية .

** مكتب تجنيد الزاوية – عمارة البريقة .

** مكتب تجنيد زوارة – الإستخبارات العسكرية زوارة.

** مكتب تجنيد باطن الجبل – المجلس المحلي تيجي .

** مكتب تجنيد العجيلات – المجمع الإعلامي العجيلات .

** رابعاً: معلومات عامة :-

1- تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى فروع التجنيد وذلك إعتباراً من تاريخ 17-01-2023م وحتى تاريخ 25-02-2023م.

2- يخضع المتطوع بعد إختبار الكشف الطبي بنجاح إلى المقابلة الشخصية المقررة بمكتب التجنيدالممتثل أمامة.

3- تكون مدة التدريب (4) أشهر، وتكون الإقامة داخل مراكز التدريب حمزة ابن عبد المطلب .

4- يمنح المتدرب منحة مالية خلال فترة التدريب الاساسي قدرها (400) دينار شهرياً.

5- يكون الإلتحاق بمراكز التدريب الأساسية إعتباراً من 2023.03.01 م.

6- يسمح للخريجين بمواصلة دراستهم على ان لايؤثر ذلك في واجباتهم العسكرية.

7- يخضع جميع الملتحقين بمراكز التدريب للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالجيش الليبي.

8- التوقيع على عقد مدتة (5 سنوات) قابلة للتجديد وذلك بعد فترة التدريب الأساسية المقررة.

9- بالإمكان الدخول على الرابط [email protected] الخاص بإدارة التجنيد والاحتياط لإملاء البيانات المطلوبة والإطلاع على شروط القبول.

ملاحظة: لأي إستفسار يرجى مراجعة إدارة التجنيد والإحتياط على الرابط: [email protected]

وال..