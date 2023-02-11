وزير الاقتصاد والتجارة يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

طرابلس 11 فبراير 2023 م ( وال ) – شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج ” في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية .

وناقش الوزراء العرب في الاجتماع سُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة.

وعلى هامش المؤتمر بحث وزير الاقتصاد مع نظيره وزير الاقتصاد الفلسطيني، أفاق التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري .

كما التقى ” الحويج” مع وزيرة التجارة التونسية، مؤكدا ضرورة انعقاد اللجان الفنية والاقتصادية للمتابعة تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الشهر القادم.

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