مراقبة تعليم تاجوراء تحي اليوم العالمي للاختصاصي الاجتماعي.

تاجوراء 11 فبراير 2023 م ( وال ) – أحيت مراقبة التربية وتعليم بلدية تاجوراء اليوم العالمي للاختصاصي الاجتماعي” الذي يصادف الثاني من فبراير كل عام، بتنظيم احتفالية بمدرسة المجاهد يحيى بن يحيى السويدي.

وحضر الاحتفالية رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التعليم “مريم نوري و مديرة مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي “أسماء الطبيب”ورؤساء الأقسام والوحدات بالمكتب، وحشد من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس.

وألقيت خلال الاحتفالية كلمات أكدت على دور الأخصائي الاجتماعي وما له من تأثير في معالجة العديد من العوائق التي تعترض التلاميذ والطلاب وإيجاد الحلول الملائمة لها،

وتم في ختام الاحتفالية تكريم عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المتقاعدين بالمدارس، و الأخصائيين الاجتماعيين الفائزين بجائزة الأخصائي الاجتماعي المبدع لسنة 2019 / 2020 خلال جائحة كورونا، وذلك تثميناً وعرفاناً بكل الجهود والأعمال التي قدّموها.