ألمانيا تعتزم منح تأشيرات دخول سريعة للمتضررين من الزلزال.

برلين 12 فبراير 2023 م ( وال ) – تعتزم ألمانيا إتاحة الفرصة أمام الأشخاص المتضررين من الزلزال في تركيا بالسفر إلى ألمانيا والبقاء مؤقتا مع أقاربهم وذلك من خلال إصدار تأشيرات دخول سريعة.

وتحرص برلين على تقديم المساعدات الإغاثية في الوقت الذي تجاوز في عدد قتلى الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا رقما هائلا بلغ 25 ألفا، يوم السبت، وذلك بعد أيام من ارتجاج المنطقة بسبب الزلازل القوية.

وأعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في ألمانيا عن خطط للسماح للأتراك الذين لديهم أقارب في ألمانيا بالقدوم للبقاء معهم.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك: “بصفتنا الحكومة الألمانية، نريد المساعدة في ضمان أن العائلات في ألمانيا يمكنها أن تستقبل مؤقتا أقاربها المتضررين من الزلزال إذا لم يعد لديهم سقف فوق رؤوسهم أو يحتاجون إلى علاج طبي”.

وشكلت الوزارتان فريق عمل يبدأ العمل في نهاية هذا الأسبوع.

وتم إعداد هذا النظام لضحايا الزلزال الذين يرغبون في طلب اللجوء في ألمانيا والإقامة مع أفراد العائلة من الدرجة الأولى أو الثانية الذين هم إما مواطنون ألمان أو لديهم تصريح إقامة دائمة.

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