إغلاق مؤقت للمجال الجوي لولاية مونتانا لخلل في أنظمة الرادار.

واشنطن 12 فبراير 2023 م ( وال ) – تسبب خلل في إشارات الرادار في إغلاق المجال الجوي مؤقتًا أمام الطائرات المدنية في ولاية مونتانا الأمريكية، ولم يتم رصد أي هدف يمكن أن يشكل خطرًا.

وقال الجيش الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) أرسلت طائرات مقاتلة للتحقق من الأمر لكنها لم ترصد أي شيء يرتبط بإشارات الرادار.

وأغلقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المجال الجوي في مونتانا ثم أعادت فتحه بعد منع الرحلات الجوية مؤقتًا في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلاً بحريًا حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها “مجال جوي للدفاع الوطني”.

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