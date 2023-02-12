طرابلس 12 فبراير 2023 م ( وال ) – التقى وزير الصحة المكلف” رمضان أبوجناح” وزير الصحة الأردني ” فراس الهواري” ؛وذلك على هامش ملتقى خبراء المجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي يعقد هذه الأيام في الأردن . وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك، أن اللقاء جرى خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع […]

ظهرت المقالة أبوجناح يبحث مع وزير الصحة الأردني تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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