ليبيا نيوز

أبوجناح يبحث مع وزير الصحة الأردني تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس   12 فبراير 2023 م ( وال ) – التقى وزير الصحة المكلف” رمضان أبوجناح” وزير الصحة الأردني ” فراس الهواري” ؛وذلك على هامش ملتقى خبراء المجلس  العربي للاختصاصات الصحية الذي يعقد هذه الأيام  في الأردن .  وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك، أن اللقاء جرى خلاله بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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