استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية قراوة بني حسان بالضفة الغربية

الضفة الغربية 12 فبراير 2023 (وال) – استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين في قرية قراوة بني حسان، غرب محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن مستوطنين هاجموا مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان ، وأطلقوا باتجاههم النار ، ما […]

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