داخلية الدبيبة تعلن عن انتشال 36 جثة وإنقاذ 6 أشخاص من تحت أنقاض زلزال تركيا

تركيا 12 فبراير 2023 (وال) – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ، حصيلة جهود الفرق الليبية المشاركة في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا منذ الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد جرى انتشال 36 جثة وإنقاذ ستة أشخاص في 40 موقعا تركيا حدده فريق مكتب كلاب الأثر التابع لجهاز المباحث الجنائية فيما عمل على هذه المواقع فريق هيئة السلامة الوطنية للبحث والإنقاذ.

ووفق الحصيلة، فقد جرى يوم الخميس انتشال 20 جثة وإنقاذ أربعة أشخاص من 24 موقعا جرى تحديدها، فيما شهد يوم الجمعة انتشال ثماني جثث وإنقاذ شخصين من عشرة مواقع، وانتشلت فرق الإنقاذ ثماني جثث أمس السبت، من 16 موقعا جرى تحديدها.

وأعلنت حكومة الوحدة ، في وقت سابق، إرسال أطنان من المساعدات بها أدوية ومواد غذائية إلى كل من سوريا وتركيا، لمساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين الإثنين الماضي.

يشار إلى أن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المعلن تجاوز، 27 ألف شخص، إضافة إلى إصابة أكثر من 85 ألف آخرين في البلدين. (وال – تركيا )

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