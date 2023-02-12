إنقاذ 21 ليبيا ممّن كانوا عالقين في مناطق جنوب تركيا

إسطنبول 12 فبراير 2023 (وال) – قال سفير ليبيا لدى تركيا مصطفي القليب، إن 21 ليبيا ممّن كانوا عالقين في مناطق جنوب تركيا، خرجوا ووصل 15 منهم إلى إسطنبول، وعاد بعضهم إلى ليبيا .

يأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من 23 ألف حالة وفاة وإصابة حوالي 82 ألف شخص على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا الإثنين الماضي.

وأضاف القليب، في تصريحات صحفية “خرج من المنطقة 4 طلاب، 3 منهم سيصلون غدا صباحا إلى أنقرة حيث جهزنا لهم مكانا للإقامة، والرابع طلب المغادرة إلى ليبيا”، متابعاً لا توجد إصابات سوى طفل تلقى العلاج وغادر المستشفى سريعا، وأحوال الجالية الليبية، جيدة، ولا تواجه مشاكل حاليا”.

واستطرد” تواصلنا مع طالبين اثنين في منطقة ديار بكر التركية، وغدا سينتقلون إلى مكان مجهز لهما، وننفي ما يتداول عن وجود عائلة أصيبت في الزلزال، إلى هذه اللحظة”،لافتاً إلى أن المنطقة التي ضربها الزلزال بتركيا لا تقيم بها جالية ليبية كبيرة بل عدد من الطلاب ورجال الأعمال، وقد أخرجوا منها، ولدى السفارة فريق بالمنطقة لتولي إجلائهم”.

وأوضح” وصل فريق لييي لتقديم المساعدات، يضم 105 أفراد، بينهم 5 طبيبات، وبدأ عمله فور وصوله، مشدداً على أن السفارة تواصل عملها ليل نهار لضمان سلامة كل أفراد الجالية والاطمئنان على سلامتهم. ( وال – إسطنبول)

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