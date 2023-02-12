المركز الوطني للارصاد الجوية ينشر حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد .

طرابلس 12 فبراير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد .

ملخص : تبقى الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتكون جيدة هذا اليوم.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر وتكون جيدة هذا اليوم خاصة على( الدواخل-مناطق الجبل- وأقصى الساحل الغربي)، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد خاصة على المرتفعات الجبلية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (10-16)مْ .

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

تتكاثر السحب من مساء هذا اليوم مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (11-16)مْ.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19)مْ.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-19)مْ.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس

هذا اليوم الساعة (18:49) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:52) .