ليبيا نيوز

المركز الوطني للارصاد الجوية ينشر حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 فبراير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد .

     ملخص : تبقى الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتكون جيدة هذا اليوم. 

  – راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

          سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر وتكون جيدة هذا اليوم خاصة على( الدواخل-مناطق الجبل- وأقصى الساحل الغربي)، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد خاصة على المرتفعات الجبلية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (10-16)مْ .  

 – الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

      تتكاثر السحب من مساء هذا اليوم مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (11-16)مْ.  

 – الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

      السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19)مْ.     

 –  السرير-تازربو-الكفرة:-

       السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-19)مْ.  

   – غروب الشمس على مدينة طرابلس
 هذا اليوم الساعة (18:49) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:52) . 

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وكالة الأنباء الليبية

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