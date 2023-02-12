الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأحد .

طرابلس 12 فبراير 2023 ( وال )- توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تبقى الأجواء شتوية باردة خاصةً على مناطق شمال ليبيا ،ومازالت فرصة سقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال الغربى وتكون جيدة هذا اليوم خاصة على ( الدواخل –مناطق الجبل– اقصى الساحل الغربى) مع ظهور ضباب خلال الصباح الباكر وأخر الليل على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق الساحل .

وذكر المركز في نشرته الصباحية أن أغلب مناطق ليبيا تأثرت بتقلبات جوية قوية كانت بدايتها من يوم الاربعاء الماضي مصحوبة برياح قوية خلال اليومين الماضيين وامطار جيدة على مناطق الشمال مع انخفاض ملحوظ للحرارة، وتعرف هذه الفترة فى الموروث الشعبى (قرة العنز) ، ومن المتوقع أن تقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيا من يوم الثلاثاء، وتستقر الأجواء مع نهاية الأسبوع على أغلب مناطق ليبيا.